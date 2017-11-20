‫هنا العاصمة | حوار خاص وحصري مع السفير "عادل الجبير" وزير الخارجية السعودي | كامل‬‎ - YouTube - فيديوهات العرب
2017/11/20
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