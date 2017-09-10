ВНИМАНИЕ!!! Яндекс обманывает водителей и клиентов. - فيديوهات العرب
2017/09/10
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ВНИМАНИЕ!!! Яндекс обманывает клиентов.
Как Яндекс относится к клиентам обязательно стоит постореть !!!
Посмотрел и был в ШОКЕ....
Даю ссылку на Канал youtube
http://youtube.com/watch?v=IdYDpLcuVnA

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