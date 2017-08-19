раскрутка группа - فيديوهات العرب

https://i.ytimg.com/vi/2zjMsnE5SCo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLA4DpCBsG5J-Xu8pWS5QvmYYb1uFA





Здравствуйте форумчане! В этом году училась снимать видео сделала ютуб канал. Мечта сбылась, делаю видео, создала канад ютубе, а просмотров нет. Долгое время мучилась, потратила много денег, для раскрутки канала, а толку мало и вот сейчас получилось, нашла хороший способ.У меня классное настроение, хочу показать этот метод вам. У меня настроение победителя, смотрите и повторите, кому нужно, это просто.

------------------------

Успеха всем от Марианы

Будет что-то стоящее поделюсь.