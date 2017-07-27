‫شاهد الرحلة الاولى لـ قطار الحرمين بسرعة 330 كم في الساعة من جدة الى المدينة المنورة -فخر بلادي‬‎ - YouTube - فيديوهات العرب
2017/07/27
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