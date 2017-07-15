‫عبدالعزيز من الهند يقف كتمثال في منتجع من عام 1985 ولمدة 6ساعات يومي دون حركه‬‎ - YouTube - فيديوهات العرب
2017/07/15
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