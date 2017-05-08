فيديو جديد يوضح تفاصيل عملية سطو بسلاح رشاش على محل “مجوهرات” ضباء . - فيديوهات العرب

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو جديد لجريمة السطو المسلح التي تعرض لها محل “مجوهرات” بمحافظة ضباء بتبوك ، مساء يوم الجمعة الماضي .



و أظهر الفيديو الجاني وهو يرتدي زياً نسائياً ونقابًا على وجهه لتنفيذ جريمته وإخفاء سلاح “مسدس و رشاش” تحت العباءة ، ويحمل حقيبة بهدف نقل المجوهرات فيها، وفور دخول اللص للمحل قام برمي الحقيبة على البائع الذي حاول الدفاع عن نفسه برمي علب فارغة عليه إلا أن الجاني بادر بإطلاق النار.

و وفقًا لموقع “سبق” فقد أصاب الجاني شخصين في محل المجوهرات، الأول خرجت الطلقة من إبطه للجهة المقابلة ، فيما أصاب العامل الآخر بطلق ناري في الفخذ، وحين باشر الرقيب أول “عطاالله الحويطي” -الذي استشهد في الواقعة- البلاغ لم يكن الجاني قد غادر الموقع إذ وصل الشهيد بعد أقل من 4 دقائق لموقع الحادثة إلا أن الجاني بادره فوراً بإطلاق خمس رصاصات 3 منها في صدره ثم فر من المكان.