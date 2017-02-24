د. محمد عبده يماني يقول: قال الملك خالد رحمه ردا على ياسر عرفات عندما اقترح أن يتعاهد زعماء العرب - فيديوهات العرب
2017/02/24
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