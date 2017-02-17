الخطبة 1163 : خ1 - الرؤية الصحيحة ، خ 2 - التفريق بين قضاء الله والتقصير. - فيديوهات العرب
2017/02/17
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