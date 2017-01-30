مذيع قناة فوكس على الهواء يقول لو الرئيس ترامب يتابعنا ياليته يطفي النور و يشغله. شوفوا ايش سوى - فيديوهات العرب
2017/01/30
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