الأمير الوليد يستقبل مسؤولي طيران ناس وإيرباص AIRBUS بعد مراسم توقيع شراء طائرات بـ 32 مليار ريال - فيديوهات العرب
2017/01/18
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