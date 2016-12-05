تغريدة ساخرة تمنح عامل نظافة أطقماً ذهبية وأموالاً - فيديوهات العرب

لم يكن يتخيل عامل نظافة وهو ينظر إلى الذهب المعروض في أحد المحلات، أنه سيكون حديث الساعة، ولم يكن يتخيل كم الوعود والهدايا التي ستنهال عليه من قبل بعضهم.



قصة العامل بدأت بتعليق ساخر من مغرد استهزأ من صورته، بعد أن ظهر وهو ينظر إلى أطقم ذهب في أحد محلات الرياض كأنه يحدث نفسه ‘‘ليتني أُرزق ببعض هذه المعروضات‘‘.



وكتب المغرد الساخر من العامل؛ تعليقاً على الصورة: قائلاً: ‘‘هذا حد يناظر الزبالة‘‘ في إشارة إلى أن مكانة العامل لا تؤهله للنظر لهذا الذهب بل مكانه القمامة بحسب قول تعبير المغرد، ليرد مغرد آخر بنشر صورة العامل مطالباً من يعرف هذا العامل، أن يتواصل معه، ليعطيه طاقم ذهب مجاناً.



وانهالت تعليقات المغردين المتضامنة مع العامل، والتي تعده بمنحه الذهب الذي كان ينظر إليه، فقال رمزي الغامدي: ‘‘أنا مني 500 ريال للعامل في حالة التوصل إليه أرجو التواصل معي على الخاص‘‘.

بدوره، قال ماجد السبيعي: ‘‘وله من عندي طاقم ذهب، والخاص مفتوح أي أحد يعرف عنه يتفضل خاص، وبيض الله وجهكم‘‘.



من جانبه، وعد ‘‘Saudi Falcon‘‘ بمنح العامل طقماً ذهبياً، فيما وعد ذيب الشمال أيضاً بمنحه ألف ريال.

وتداول المغردون صورا للعامل، مع الأطقم الذهبية والهدايا التي تبرع به له آخرون بعد هذه التغريدة الساخرة.